CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal Üreticilerle Buluştu

CHP
Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal
, İnegöl
ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.
CHP İlçe Başkanı Necmi Demir
ve yönetim kurulu üyeleriyle Kulaca
Mahallesi'nde bulunan Şeker Pancarı Toplama Merkezini ziyaret eden Sarıbal, üreticileri dinledi.
Sarıbal, görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, sezonda Susurluk
Şeker Fabrikası'ndaki pancar alımına ilişkin bazı sorunların yaşandığını ileri sürerek, şunları kaydetti:
"Bu bölgede ekilen pancarlar tonaj olarak fazla değil. Fabrikada bir yenileme var, teknolojide ve dijital sistemde yenileme var. Bir hafta geç başladılar. O düzenlemeler yapılıyor ve randevu sistemi değişti. 48 saat olan randevu sistemi, 8 saate kadar düştü. Buradaki bu yoğunluğun aynısı, fabrikanın önünde de var. Gelen üretici orada 2-3 gün bekliyor." dedi.
Şeker pancarının önemine değinen Sarıbal, "İnsanımıza sağlıklı şeker yedirelim. Topraklarımızı canlı tutmak için şeker pancarını sürekli kılalım. Şeker pancarı aynı zamanda hayvan yemidir. Susurluk başta olmak üzere şeker fabrikaları tamamen çalışmalıdır ve bu şeker pancarı bir an önce yerinden kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.
İnegöl,Orhan Sarıbal,Cumhuriyet Halk Partisi
11 Kasım 2018 Pazar 17:04