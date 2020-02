CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Depreme dayanıklı şehirler oluşturmak zorundayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, depreme hazırlık yapılmazsa, binalarla ilgili sıkıntıların can kaybına sebep olabileceğini belirterek, "Depreme dayanıklı, güvenli ve sürdürülebilir yeni şehirler oluşturmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Depremin hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Elazığ ve Malatya'yı ziyaret eden Torun, yazılı açıklamasında alınması gereken önlemlere ilişkin görüşlerini aktardı.

Depreme dayanıksız binaların acilen yıkılarak yerine dayanıklı binaların yapılması gerektiğini belirten Torun, "Depreme hazırlık yapmak dışında daha acil ve öncelikli bir görevimiz yok. Deprem kurbanlarına mezar kazmak istemiyorsak, hayatta olanlar için, gelecek nesiller için sağlam temeller atmak, sağlam binalar kurmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, Elazığ ve Malatya depremi sonrası herkesin canla başla çalıştığına ve halen çalışmaya devam ettiğine işaret ederek, "Deprem olduktan sonra yaraları sarmak için bir arada olmak önemli ama daha önemlisi deprem olacakmış gibi düşünüp hazırlıklı olmak." açıklamasında bulundu.

Seyit Torun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Elbette deprem ülkemizi bir gerçeği, deprem doğanın bir gerçeğidir. Hepimiz biliyoruz deprem insan öldürmüyor, ihmal ve tedbirsizlik insan öldürüyor. Deprem karşısında vatandaşımızı yalnız bırakamayız. Burada devletin, hükümetin, belediyelerin, hepimizin görevleri var. Depreme hazırlık yapılmazsa, binalarımızla ilgili sıkıntılar can kaybına sebep oluyor. Depreme hazırlık tek başına vatandaşın işi değil. Temenni ediyoruz ki en hızlı şekilde İstanbul başta olmak üzere tüm ülkemize tedbir anlamında hep birlikte müdahale edelim. Tedbirler alalım. Alınacak tedbirlerle deprem sonucunda oluşabilecek can kaybının önüne geçmek, fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya etkilerini azaltmak mümkündür. Depreme dayanıklı, güvenli ve sürdürülebilir yeni şehirler oluşturmak zorundayız."

Kaynak: AA