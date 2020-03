CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun , koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Devlet, gerek merkezi hükümetçe gerek yerel idarelerce gerekli önlemleri almaktadır, almaya da devam edecektir." dedi.Torun, parti genel merkezinde, CHP'li belediyelerin koronavirüse karşı aldığı tedbirlere ilişkin düzenlediği basın toplantısında, salgına karşı insanlık olarak mücadele verildiğini belirtti.Koronavirüse karşı her ülkenin kendi politikasını geliştirdiğini, kendi pandemi planını yürüttüğünü ifade eden Torun, bu zor günlerde kamunun tüm kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdümle hareket etmesinin ve vakalar karşısında vatandaşların eşit hizmet kalitesine ulaşmasının çok önemli olduğunu söyledi."Belediyelerimiz yol gösterici olmuştur"CHP olarak salgın ülkeye girmeden çalışmalara başladıklarını anlatan Torun, "Belediyelerimiz imkanlarını en iyi şekilde kullanarak karşılıklı diyalog halinde bu süreci başarılı bir şekilde sürdürmekte, başarılı bir sınav vermektedir. Belediyelerimiz önceden almış oldukları tedbirler sayesinde kentlerinde yaşayan vatandaşlarımıza güven vermişlerdir. Belediyelerimizin birçok uygulaması diğer belediyelere ve merkezi hükümete de yol gösterici olmuştur." diye konuştu.Torun, belediyelerin hastalığın ne kadar önemli olduğu konusunda bilinçlendirme yaptığını, toplu taşıma araçları ve duraklar başta olmak üzere vatandaşların yoğun kullanımında olan alanlarda dezenfeksiyon yürüttüğünü anımsattı. Bu çalışmaların halen devam ettiğini vurgulayan Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:"Su kesme işlemleri ertelenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yayınlamadan önce belediyelerimizle kurduğunuz diyalog çerçevesinde belediyelerimizde kesinlikle su kesintisinin yapılmaması için karar alınmıştır ve bu karar uygulamaya konulmuştur. Ayrıca zabıta denetimleri vatandaşların sağlıklı, ucuz ürünlere ulaşması ve bazı fırsatçılara izin verilmemesi adına artırılmıştır. Personele idari izin verilerek nöbetleşe çalışma ve evden çalışma uygulaması getirilmiştir. Sağlık problemleri olan belediye çalışanlarına da izin verilmiştir. Birçok etkinlik bu çerçevede iptal edilmiştir. Kiralarla ilgili tahsilatlar ertelenmiştir. Bu da Bakanlığının kararı almasından önce gerçekleştirilmiştir. 65 yaş ve üstü risk grubuna yönelik belli çalışmalar yapılmış, evde bakım hizmetleri sıklaştırılmış, 65 yaş ve üstü, yalnız yaşayan vatandaşlarımız ile engelli vatandaşlarımızın kontrolleri artırılmıştır. Evden çıkamayacak durumda olan vatandaşların taleplerinin yerine getirilmesi adına belli iletişim grupları kurulmuştur. Evsiz vatandaşlarımıza yönelik hijyen, barınma ve gıda gibi destekler de verilmiştir. Genel merkezimizce Türkiye'deki 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın bilgileri belediyelerimize ulaştırılmış ve bu çalışmaların daha düzenli yapılması sağlanmıştır."Torun, sağlık çalışanlarının yoğun mesai sürecindeki taşınma ve barınmalarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını, daha iyi ortamda hizmet vermelerinin sağlandığını dile getirdi."Bu çalışma topyekün bir çalışmadır"Belediyelerin merkezi alanlarda kurulan hizmet noktalarında ve belediye binalarında vatandaşlar ile personelin sterilizasyon, ateş ölçme işlemlerinin gerçekleştirdiğine dikkati çeken Torun, bu süreçte etkilenen sokak hayvanlarına gıdaların ulaştırılması için de çalışmaların devam ettiğini vurguladı.Tüm toplum olarak savaş verilmesi gereken bir durumda olduklarına dikkati çeken Torun, "Bu salgına karşı verdiğimiz savaşın bir ayağını devlet diğer ayağını da vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Devlet, gerek merkezi hükümetçe gerek yerel idarelerce gerekli önlemleri almaktadır, almaya da devam edecektir. CHP olarak salgınla mücadele konusunda atılacak her türlü adıma destek vereceğimizi bir kere daha belirtiyorum. Hükümetin de gerek ekonomi masamızın gerekse Genel Başkanımızın dün açıkladığı programları ivedilikle uygulaması gerekmektedir. Bu çalışma topyekün bir çalışmadır. Bu çalışmaya biz her türlü katkıyı vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.Torun, vatandaşların "evde kal" çağrılarına uymasının bu hastalığın önlenmesinde ve yayılmasında çok önemli bir yer tuttuğunu hatırlattı."Üzerinde siyaset yapacağınız bir çalışma değil"Birçok çaba içinde olan yerel yönetimlerin sorunlarının da bu minvalde çözülmesi gerektiğinin altını çizen Torun, şunlar kaydetti:"Belediyelerin 3 aylık İller Bankası borçlarının ertelenmesi sağlandı ama bu yeterli değil. Mart ayından başlamak üzere 1 yıl bu borçların ertelenmesi lazım. Çünkü belediyelerimiz şu anda sahada direkt bulunan, bu hastalığın yayılmasını engellemek için sürekli hijyen ortamı sağlayan kurumlarımız. Bu çalışmalardan dolayı da önemli bir kaynak harcamaktalar. Bu anlamda kendilerine de destek olmaları gerekiyor. Ayrıca özel, kamu ayrımı yapılmaksızın bankaların belediyelerin kredi borçlarını aylık ödemelerini kriz süresince ertelemesi ve kredi oranını da artırmasını bekliyoruz. Ayrıca belediyelerimizin SGK ve vergi borçlarının ertelenmesi, haciz uygulamalarının da bu minvalde kaldırılması gerekir.Sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Gerçekten onlar büyük bir özveriyle görev yapıyorlar ama belediye çalışanlarımızı da gözardı etmeyelim. Onların da bu anlamda desteklenmesi gerekir. Ben inanıyorum ki bu virüsü hep beraber atlatacağız ama bunun için gerekli tedbirleri mutlaka almamız lazım, uyarıları dikkate almamız lazım. Bu çalışma topyekün bir çalışmadır. Bu üzerinde siyaset yapacağınız bir çalışma değildir. Milletçe mücadelemizi büyütmemiz gerekir."

Kaynak: AA