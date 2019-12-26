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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 29 Ekim 2013'te hizmete giren Marmaray'ı eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yaptığını iddia etti. Bu iddialar sosyal medya üzerinde büyük tartışma konusu yarattı.

26.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 12 Mart 2013'te hizmete giren 'ı eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yaptığını söyledi. Özkan'ın bu ifadeleri sosyal medyada gündem konusu oldu.

Özkan kendisine ait Youtube kanalından yayınladığı, "Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı" başlıklı videoda 15 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazete'deki kararı gösterdi. "İstanbul Boğazı Tüpgeçit İnşaatı Projesi"ne ait bilgilerin yer aldığı kararda, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Başbakan Bülent Ecevit'in yanı sıra koalisyon hükûmetinde Başbakan Yardımcısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de imzasının bulunduğuna işaret etti.

"MARMARAY'I ECEVİT YAPMIŞTIR"

Özkan, videoda şu ifadelere yer verdi:

"Marmaray Projesi rahmetli başbakanımız Sayın Bülent Ecevit'e aittir. Bu, Resmi Gazete'nin ilanıdır, Bakanlar Kurulu ilanı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Bülent Ecevit ve bakanlar. Marmaray Projesi'ni rahmetli Bülent Ecevit yapmıştır. Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum, son dönem eserlerden de bu ülkeye katkı sunan herkes için bizim gönlümüzdeki yeri sabittir."

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Tuncay Özkan'ın, "Marmaray'ı Ecevit yaptı" sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar bu konu üzerine karşılıklı atışmalarda bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan: Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Ecevit, Tuncay Özkan, Marmaray, Politika


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