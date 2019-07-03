CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye'de yaşayan muhafazakarı, sağcısı, solcusu herkes artık geleceğe umutla bakıyor." dedi.

Ağbaba, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin Türkiye ve şehir için hayırlı bir iş olduğunu belirtti.

Sonuçtan tüm kesimlerin mutlu olduğunu dile getiren Ağbaba, "Türkiye'de yaşayan muhafazakarı, sağcısı, solcusu herkes artık geleceğe umutla bakıyor." ifadesini kullandı.

Ağbaba, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuyu gündemde tutacaklarını ifade ederek, bu sorunu kendilerinin çözeceğini iddia etti.

Kemal Sunal için müze önerisi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü olduğunu ve kendisini saygıyla andığını belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Kemal Sunal, Türkiye'nin simgelerindendir. Türkiye'de her kesimin, siyasi görüşü ve etnik kimliği ne olursa olsun sevdiği birkaç insan vardır. Bunlardan birisi Kemal Sunal'dır. Bir diğeri Tarık Akan'dır. Böyle birinin hemşehrisi olmaktan gurur duyuyoruz. Malatya, Kemal Sunal'ın kıymetini bilmiyor. Defalarca çağrı yaptık, Kemal Sunal ile ilgili mutlaka bir müze kurulmalıdır. Bir başka şehirde olsa o şehir, o isimle kendisini dünyaya tanıtır. Mutlaka bir müzenin kurulması, giymiş olduğu o elbiselerin orada sergilenmesi gerektiğini söylüyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne de bu konudaki çağrımızı yineliyoruz. Eğer olmasa bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı'na girişimde bulunacağımı Malatyalılara duyurmak istiyorum."

Kaynak: AA