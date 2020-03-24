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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

24.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:46

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Türk sporunda da kendisini göstermeye başlarken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a yapılan testlerin pozitif çıkması gündeme oturdu.

Fatih Terim'in test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından taraflı tarafsız herkes Türkiye Futbol Federasyonu'na maçları seyircisiz olarak oynatmaya devam ettikleri için tepki gösterirken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan flaş bir açıklama geldi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

17 Mart'ta yaptığı basın açıklamasını ve TBMM'ye verdiği soru önergesini paylaşan Kaya, "Basın açıklaması yaptım, Gençlik ve Spor Bakanına Soru önergesi verdim, tehlikeye dikkat çektim, maçlar ertelensin dedim. TFF Bşk. Nihat Özdemir, 'Maçlar ertelenmeyecek seyircisiz oynanacak' dedi. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

Kaya'nın #fatihterim ve #TFFistifa etiketlerini kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim’in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak

Haberin Videosu :

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Abdurrahim Albayrak, Yıldırım Kaya, Fatih Terim, Spor

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