Haberler » Güncel » CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'ndan ağabeyi ve ablasına ziyaret - Haber

CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'ndan ağabeyi ve ablasına ziyaret

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan ağabeyi ve ablasını ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti.

07.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:46CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu'ndan ağabeyi ve ablasına ziyaret
'nin ilçesinde yaşayan ağabeyi ve ablasını ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Kocaeli'ye geldi. Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'deki ilk durağı İzmit ilçesinde yaşayan ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu'nun evi oldu. Kılıçdaroğlu burada ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu ve ablası Fikriye Dalgıç ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu belediye önünde CHP Kocaeli Miletvekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Mahmut Cengiz Sarıbay ve partililer karşıladı.
Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kılıçtaroğlu'na belediye bünyesinde bulunan kurslarda kursiyerler tarafından yapılan çay tepsisi ve el nakışlı Kandıra organik kumaşı hediye etti.
(Murat Kanber - Mustafa Taşören/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 18:20:15