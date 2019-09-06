Haberler» Politika» Haber

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz beraber olacağız, birlikte olacağız, kavga etmeyeceğiz.

06.09.2019 18:28 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz beraber olacağız, birlikte olacağız, kavga etmeyeceğiz. Gerilimi olabildiğince toplumdan uzağa taşıyacağız. Yani siyasette gerilim ve kavga olmasın. Benim istediğim budur." dedi.
Kılıçdaroğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Aydın'da Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti, ardından belediye önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Türkiye'de işsizlik ve yoksulluk olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bütün bunların akılcı bir yöntemle aşılabileceğini vurguladı.
Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Demokrasiyi birlikte savunursak, demokrasinin erdemini irfanını herkese anlatabilirsek emin olun Türkiye bütün bu zorlukları aşabilir. Niye aşmasın. Biz beraber olacağız, birlikte olacağız, kavga etmeyeceğiz. Gerilimi olabildiğince toplumdan uzağa taşıyacağız. Yani siyasette gerilim ve kavga olmasın. Benim istediğim budur. Niye kavga ediyoruz, ne için gerilim var, işsizlik var? Ne için işçi, emekli memnun değil? Bütün bunları masaya yatırmamız lazım."
Kılıçdaroğlu, doğruların arkasında durulması gerektiğine işaret etti.
Sadece kendisine değil herkese görev düştüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hiç kimseyi suçlamıyorum. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime de bir sözüm yok. Sözüm Türkiye'yi yönetenlere." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Nazilli Belediye binasına girişi sırasında ilçede görev yapan bir gazetecinin içeriye alınmaması üzerine kısa süreli arbede yaşandı.
Kılıçdaroğlu daha sonra Yenipazar Belediye Başkanı Mehmet Yüsran Erden ile Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'yı makamında ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, kavga, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
19:27   İmamoğlu'ndan 'kaftancıoğlu' açıklaması: karar üzücü ve can sıkıcı
19:14   TBMM Başkanı Şentop ile Bakan Pakdemirli İTÜ'de yerli elektrikli traktör kullandı
19:06   Saadet Partisi 2. Belediye Başkanları Toplantısı
19:05   İçişleri Bakanı Soylu akademisyenlerle bir araya geldi
19:01   Bakan Selçuk, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
18:58   Kılıçdaroğlu: yeni bir siyaset anlayışını inşa ediyoruz
18:55   CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Aydın'da