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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz milliyetçilik anlayışımızı Beş Parmak Dağları'na...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz milliyetçilik anlayışımızı Beş Parmak Dağları'na yazmışız"BOLU - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kafatası milliyetçisi olmadıklarını belirterek, "Bizim milliyetçilik anlayışımızı biz Kıbrıs'ın Beş Parmak Dağları'na yazmışız" dedi.

04.10.2019 20:13
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz milliyetçilik anlayışımızı Beş Parmak Dağları'na yazmışız"
BOLU - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kafatası milliyetçisi olmadıklarını belirterek, "Bizim milliyetçilik anlayışımızı biz Kıbrıs'ın Beş Parmak Dağları'na yazmışız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Abant'ta yapacağı kamp öncesinde CHP'li belediyeleri ziyaret etti. Bolu Belediyesi tarafından yaptırılan Orman Bölge Müdürlüğü yeni hizmet binasının açılışının ardından Başkan Tanju Özcan'ı makamında ziyaret etti. Bolu Belediyesi ziyaretinin ardından Kıbrıscık ilçesine giden Kılıçdaroğlu, Kıbrıscık Belediye Başkanı'nı da ziyaret ettikten sonra vatandaşlarla bir araya geldi.
"Bizim milliyetçilik anlayışımız Atatürk'ten gelir"
Kıbrıscık'ta kendisini karşılayan halkta milliyetçilik üzerinden hitap eden Kılıçdaroğlu, "Bizim milliyetçilik anlayışımız kafatası milliyetçiliği değildir. Bizim milliyetçilik anlayışımız Atatürk'ten gelir, bizim milliyetçilik anlayışımız Ecevit'le devam eder. Bizim milliyetçilik anlayışımız şudur, Mısır'daki sağır sultan da duysun. Bizim milliyetçilik anlayışımızı biz Kıbrıs'ın Beş Parmak Dağları'na yazmışız. Akdeniz'in sularına yazmışız milliyetçilik anlayışımızı. Bizim milliyetçilik anlayışımızda vatan toprağını terk etmek yoktur. Süleyman Şah Türbesi kaçırılırken niye kimsenin sesi çıkmıyordu da sadece ben konuşuyordum. O toprak bizim toprağımızdır. Kimse toprağını terk edemez. Bu ülkenin çakıl taşı için göğsümüzü siper ederiz. Herkes bunu iyi bilsin" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu, Genel

Kaynak: İHA

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