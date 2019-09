CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Haksızlığa uğruyorsa bir vatandaş kim olursa olsun onun yanında olurum. Bu ülke öğretecek, herkes zengin olacak, haksızlık ve adaletsizlik olmayacak." dedi.Kılıçdaroğlu, Denizli programı kapsamında Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'i makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Daha sonra belediye önünde toplanan vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, genç, yetenekli, kendini ilçeye adamış birini seçtikleri için Honazlılara teşekkür etti.Çocukların Türkiye'nin geleceği, umudu olduğunu, iyi yetiştirip iyi eğitilmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, yeni, düzgün ve ahlaklı bir siyaset anlayışını başlattıklarını kaydetti.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, herkese el uzatan bir siyaset. Oy versin vermesin ama onun belediyeden hizmet alma hakkı vardır. Onu ona hatırlatan siyaset. Biz eğer bunu yapabilirsek Türkiye'deki yeni siyasetin temellerini güçlendirmiş oluruz. Seçimi iptal ettiler. Hatta istiyorsanız bir daha iptal edin. Millete güveniyoruz biz."Kılıçdaroğlu, yapılan her şeyin hesabının verilmesine ve milletinin parasının millet için harcanması gerektiğine işaret ederek, "Vatandaştan alınan her kuruşun hesabı veriliyorsa, o ülkede demokrasi vardır." dedi.Herkesin inancına saygı duyduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:"Kimsenin yaşam tarzını sorgulamıyoruz ve saygılıyız. Peki siyaseti ne için yapıyoruz. Siyaseti herkesin karnı doysun diye yapıyoruz. Her evde tencere kaynasın, işsizlik olmasın, huzur ve bereket olsun diye siyaset yapıyoruz. Eğer biz siyaseti bu noktaya çekmezsek kavga ve dövüş arasında kimin doğruyu kimin yanlış söylediğini vatandaş anlayamaz. Biz doğru, düzgün, namuslu ve adaletli bir siyasete çekmek istiyoruz. "Kılıçdaroğlu, devletin silah fabrikasının başkalarına verilmesinin bir suç olduğunu ileri sürerek, "Bunun görülmesini istemiyorlar. Sayın Devlet Bahçeli. Sen diyorsun ki 'Ben milliyetçiyim' partinin adı da Milliyetçi Hareket Partisi. Allah aşkına numarasını da verdim. Bu yayınlanmayan 1105 sayılı kararnameyi al Cumhurbaşkanı'ndan millet öğrensin. Daha ses yok. Bekliyorum. Benim milliyetçilik anlayışım şu; bayrağımı severim, canımı veririm, vatanımı severim, canımı veririm. Vatanımı insanımı severim. Haksızlığa uğruyorsa bir vatandaş kim olursa olsun onun yanında olurum. Bu ülke öğretecek, herkes zengin olacak, haksızlık ve adaletsizlik olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Yerel seçimlerde bir başarı elde ettik. Bir çıta atladık. Şimdi bir çıta daha atlayacağız. Önümüzdeki seçimlerde görecekseniz Türkiye'ye barışı, huzuru ve kardeşliği getireceğiz. Kimseyi ayırmayacağız." dedi.Kılıçdaroğlu, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik'i ziyaret ederek, 8 Ağustos'ta saat 14.25'te merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğünde ve 7,09 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrasında yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.Burada yaptığı konuşmada, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Can kaybının yaşanmamış olması sevindirici" dedi."Depremler her yerde oluyor. 21. yüzyılda depremden insanların ölmemesi lazım." diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Dolayısıyla depreme dayanıklı binalar yapmamız lazım. İnsan hayatı sıradan bir hayat değildir. İnsansa sıradan bir insan değildir. Düşüncesi ve inançları değerlidir. Bizim insanı korumamız lazım. Bir deprem yaşandı ve birçok yerde sorun var, doğrudur. Ama hiç endişe etmeyin. Bunların tamamını çözeceğiz. Bozkurt'a yakışacak bir belediye binanız olacak göreceksiniz. Kısa süre içinde olacak. Evleri yıkılan vatandaşlar var. Bunların içinde yoksullar var. Bize oy verip vermemen önemli değil. Sen insansın ve evini yapamıyorsun. Bizim görevimiz sana ev yapmak. Evi yapacağız. Aydın, İzmir ve diğer büyükşehir belediye başkanlarımız el ele verdiler sizin sorunlarınızı çözeceğiz."Kılıçdaroğlu daha sonra beraberindeki heyetle depremde evi zarar gören 70 yaşındaki Mevlüde Doğan ile 6 yaşındaki torunu Emir Doğan'ı kaldıkları çadırda ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca Tutluca Mahallesi'nde evleri zarar gören 2 aylık Güneş Hazır adındaki bebeği kucağına alarak sevdi ve daha sonra burada yaşayan vatandaşlarla sokakta oturup, sohbet etti.