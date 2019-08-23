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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Edremit'te

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Edremit'te Kılıçdaroğlu'na burada zeytinyağı ve zeytin ağacı hediye edildiBALIKESİR - Balıkesir'de bir dizi miting ve CHP'li belediyelere ziyarette bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Edremit'te zeytinyağı ve zeytin fidanı...

23.08.2019 18:50
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Edremit'te
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Edremit'te
Kılıçdaroğlu'na burada zeytinyağı ve zeytin ağacı hediye edildi
BALIKESİR - Balıkesir'de bir dizi miting ve CHP'li belediyelere ziyarette bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Edremit'te zeytinyağı ve zeytin fidanı hediye edildi.
Kılıçdaroğlu Balya ilçesini ziyareti sonrası Edremit'e geldi. Burada Belediye Başkanı Hasan Arslan ve partili vatandaşlar tarafından Kılıçdaroğlu, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Makam odasında Belediye Başkanı Hasan Arslan, genel başkanlarına çalışmaları ile ilgili kısa bir brifing verdikten sonra Edremit'i ziyareti ile onur duyduklarını belirtti.
Burada Belediye Başkanı Hasan Arslan ziyaretlerinin hatırasına Kemal Kılıçdaroğlu'na bölgesel ürünlerin olduğu bir hediye paketi sundu. Kılıçdaroğlu daha sonra Gömeç ilçesindeki ziyaretleri için ilçeden ayrıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Edremit'te

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Edremit, Politika

Kaynak: İHA

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