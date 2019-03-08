CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın İşçileri Ziyaret Etti

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
dolayısıyla fabrikada çalışan kadın işçileri ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, partisince Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantının ardından, kentteki bir tekstil fabrikasına geçti.
Öğle molasına çıkan kadın işçilerle yemekhanede yemek yiyen Kılıçdaroğlu, işçilerle sohbet etti.
Yemekhanede işçi, aşçı ve çalışanlarla fotoğraf çekilen Kılıçdaroğlu, fabrikada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla düzenlenen eğlenceye katıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, öğle molasının ardından işe başlayan işçileri çalıştığı bölümlerde de ziyaret ederek, kadın işçilere kırmızı karanfil hediye etti.
Kılıçdaroğlu, programın ardından kentten ayrıldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
Kaynak: AA