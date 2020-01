CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlarla buluştu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, en yaygın örgütün muhtarlık örgütü olduğunu belirterek, "Muhtarlığı demokrasinin temel taşı olarak görüyoruz. Muhtarlık ne kadar güçlü olursa memlekette demokrasi de o kadar güçlü olur. Muhtarlık kurumunun mutlaka güçlendirilmesi ve yasalaştırılması lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Yenikapı Etkinlik Alanı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Sosyal Adalet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konulu toplantıda kadın muhtarlarla bir araya geldi.

Kadın muhtarların sayısının artması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, kadın siyasette ne kadar ağırlıklı olursa siyasetin dilinin de o kadar güzelleşeceğini ifade ederek, kadının siyasette güçlü olmasının demokrasinin önemli bir ilkesi olduğunu vurguladı.

Bitlis, Sinop, Muş ve Şanlıurfa'da kadın muhtar olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu illerde yaşayan vatandaşlara "Önümüzdeki seçimlerde mutlaka en az bir kadın muhtar seçiniz. Böylece Türkiye'nin 81 ilinde de kadın muhtar olsun." diye seslendi.

Kılıçdaroğlu, Anadolu'da ilk olarak muhtarlık seçiminin yapıldığını, bu nedenle muhtarları demokrasinin ana ögesi, temel taşı olarak gördüklerini dile getirdi.

Muhtarlık konusunda hedef koyan tek partinin CHP olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Tam 82 değişik kanunda 354 madde muhtarlarla ilgilidir, muhtar sözü geçer. 82 kanunu ne siz ne de hukukçular bilir. Sizin bir kanununuz yok. Milletvekillerinin, belediye başkanlarının, cumhurbaşkanının, bakanlıkların, her şeyin var. Madem bütün Anadolu coğrafyasına yayılmışız, her köy ve mahallede muhtarlarımız var. Bütüncül bir kanun olmalı. O kanunu ele aldığınızda muhtarların görevleri olacak, diğer kanunlarla ilgili bağlantılarınız, hepsi orada görülecek. Sizin bir temel kanununuz olacak. Muhtarlık kanununda birleşik oy pusulasının olması lazım. Dolayısıyla sadece sizin görev, yetki ve sorumluluğunu belirleyen bir bağımsız yasanız olmalı. Yasayla size bir büro görevlisi tahsis edilmelidir. Ücretinin de genel bütçeden karşılanması lazım. Çünkü siz seçimle geldiniz, sıradan bir atamayla gelmediniz. Sizin niye bütçeniz yok? Emlak vergisinin en azından çok küçük bir rakamı muhtara bütçe olarak tahsis edilebilir."

Yatağa aç giren bir çocuğun karnını doyurmanın muhtarın görevi olması gerektiğini, bunun için de bütçenin gerekli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bütçenin denetlenmesinin, yasaya uygun harcanmasının ve yapılan harcamanın saydam şekilde mahalle halkına duyurulmasının gerektiğini söyledi.

Mahalledeki zengini ve fakiri en iyi muhtarın bileceğini, bu yüzden sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılmasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, muhtarı devre dışı bırakarak sosyal yardım yapmanın siyasi olduğunu dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mahalleyle ilgili kararların alınacağı belediye meclisi toplantılarına muhtarların da davet edilmesinin önemini vurgulayarak, "Belediye Kanunu'nun 75. maddesinde 'Belediyeler belediye meclisi kararıyla kamu kuruluşlarıyla ortak proje geliştirebilirler.' diyor ama bu kanunda muhtarlık kamu kuruluşu sayılamıyor. Dolayısıyla muhtarlıklarla belediyelerin ortak proje geliştirmesi, bu kanuna göre mümkün değil. Mahalleyle ilgili projeyi belediyeyle iş birliğinde muhtar gerçekleştiremiyorsa ve yasa engelse buna muhtarlık kanununda 'dur' dememiz lazım. Muhtar geliştirdiği bir sosyal projeyi belediye başkanıyla hayata geçirebilmelidir." diye konuştu.

"Muhtarlığı demokrasinin temel taşı olarak görüyoruz"

Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhtarların sesini, sizin seçtiğiniz bir başka muhtar bütün ayrıntılarıyla topluma aktarabilmeli. En yaygın örgüt muhtarlık örgütü. Bütün köylerde, mahallelerde varsınız. Güç birliği yaparsanız bunların hepsi yasalaşır, güç birliği yapmazsanız hepiniz kaybedersiniz. Güçlü olmak istiyorsanız bunları savunan iradeye kesinlikle destek vereceksiniz. Vermek zorundasınız. Neden? Muhtarlığı demokrasinin temel taşı olarak görüyoruz. Muhtarlık ne kadar güçlü olursa memlekette demokrasi de o kadar güçlü olur. O zaman muhtarlık kurumunun mutlaka güçlendirilmesi ve yasalaştırılması lazım. Özel bir düzenleme olmalı."

Sosyal adalet ve cinsiyet eşitliğine değinen Kılıçdaroğlu, bir toplumda huzuru sağlamanın yolunun sosyal devletten geçtiğini, eğer bir toplumda huzursuzluk ve işsizlik varsa orada sosyal devletin olmadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, sosyal devletin yoksulu korumak ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için var olduğunu dile getirerek, "Devlet vergiyi bu nedenle alır. Vergiyi sosyal devlet ve yatırım için alır. Bunların da belli programları vardır. Nereye ne yapılacağını önceden planlar. Bütün dünya böyle yapar. Biz bunu kaybettik, biz de planlama yok." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kişi başına aylık geliri 673 liranın altında olan 8 milyon 647 bin 283 kişi olduğunu söyleyerek, 2 bin liranın altında emekli aylığı alan 6 milyon 850 bin 513 kişi olduğunu anlattı.

Neredeyse her evde bir işsiz olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yasadığımız tablo 21. yüzyılın Türkiye'sinin hak ettiği bir tablo değil. Bu tabloyu da vicdanınızın bir kenarına koyun." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA