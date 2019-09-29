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Chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Harun UYANIK İstanbul, DHACumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızıKevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in nikah şahidi oldu.

29.09.2019 16:16
Harun UYANIK İstanbul, DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı
Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in nikah şahidi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisinde düzenlenen nikah törenine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı. Çiftin nikahını da Ekrem İmamoğlu kıydı. Basına kapalı olarak gerçekleşen törende Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ile Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli de nikahın şahitliklerini yaptı.
Chp genel başkanı kemal kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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