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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti.

18.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:10CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Heyetini kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcıları Fethi Açıkel ve Aykut Erdoğdu eşlik etti.
TOGG heyetini kapıda karşılayan Kılıçdaroğlu'na selamlaşmaların ardından, "Sn. Kemal Kılıçdaroğlu için TOGG tarafından özel olarak hazırlanmıştır" yazan ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan aracın kara kalem çizim resmi hediye edildi.
(Emin Kuvat - Mehmet Kalay/İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG, Güncel

Kaynak: İHA

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