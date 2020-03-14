CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
14.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:40
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, Tıp Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Sağlık sisteminde uygulanan yanlış politikalara, oluşan aksaklıklara ve yaşanan şiddet olaylarına rağmen gece gündüz büyük özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Yaşamımızı emanet ettiğimiz siz değerli sağlık emekçileri; çalışma koşullarınızın iyileştirildiği, çalışırken can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."
Kılıçdaroğlu, Tıp Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Sağlık sisteminde uygulanan yanlış politikalara, oluşan aksaklıklara ve yaşanan şiddet olaylarına rağmen gece gündüz büyük özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Yaşamımızı emanet ettiğimiz siz değerli sağlık emekçileri; çalışma koşullarınızın iyileştirildiği, çalışırken can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."
Kaynak: AA
Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu, Tıp Bayramı, 14 Mart, Politika
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