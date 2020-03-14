Menü
Haberler ›› Politika ››CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

14.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:40
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Kılıçdaroğlu, Tıp Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından mesaj paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Sağlık sisteminde uygulanan yanlış politikalara, oluşan aksaklıklara ve yaşanan şiddet olaylarına rağmen gece gündüz büyük özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Yaşamımızı emanet ettiğimiz siz değerli sağlık emekçileri; çalışma koşullarınızın iyileştirildiği, çalışırken can güvenliği endişesi yaşamadığınız ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu, Tıp Bayramı, 14 Mart, Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü Haberler
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok Haberler
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi! Haberler
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak Haberler
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Haberler
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu Haberler
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı Haberler
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı