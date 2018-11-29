CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Almanya'da

29 Kasım 2018 Perşembe 15:48



29 Kasım 2018 Perşembe 15:48

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Berlin temasları kapsamında Sosyal Demokrat Parti Genel Saymanı Dietmar Nietan ile görüştü.Federal Meclisteki SPD fraksiyonunda gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.Çeviköz, SPD Genel Başkanı Andrea Nahles'in çok ciddi şekilde rahatsızlanması nedeniyle uzun yıllar parti içindeki Almanya-Türkiye İlişkileri Grubu Başkanlığı yapan Diermar Nietan ile görüştüklerini belirterek, görüşmenin iki kardeş parti arasındaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesi maksadıyla olumlu görüşlerin dile getirildiği bir toplantı olduğunu kaydetti.Görüşmede SPD ve CHP arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin güçlendirilmesi için neler yapılabileceğini ele aldıklarını ifade eden Çeviköz, "Görüşmede, tüm Avrupa'da sosyal demokrasinin kaydettiği gerilemeye rağmen CHP'nin Avrupa'nın en kuvvetli sosyal demokrat partisi olmaya devam ettiği de dile getirildi. Bu da fevkalade önemli bir vurguydu." dedi.Türkiye-AB ilişkileri ve CHP'nin bu konudaki yaklaşımı ile tutumunun gayet net şekilde anlatıldığını söyleyen Çeviköz, "AB'nin içinden geçmekte olduğu sıkıntılar, Brexit kararı, bunlar da ayrıntılı bir şekilde konuşuldu. CHP olarak Türkiye'nin AB ile üyeliğine olan taahhüdünü takip edeceğimizi dile getirdik. Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıların AB ile ilgili müzakereleri maalesef durdurmuş olduğu üzüntüyle dile getirildi." değerlendirmesinde bulundu.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Berlin temaslarının ikinci günü kapsamında Friedrich Ebert Vakfında konuşma yapacak.