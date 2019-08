CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Balya'da

BALIKESİR (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart seçimlerinin ardından yaptığı ziyaretler kapsamında Balıkesir 'in Balya ilçesine geldi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga'yı makamında ziyaret etti. Başkan Gaga Kılıçdaroğlu'na madenci heykeli, Balya'da çıkarılan kurşun madeni ve yöresel ürünlerden oluşan sepet armağan etti. Belediye önünde halka hitap eden Kılıçdaroğlu yeni bir siyaset anlayışıyla yola çıktıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Kavgadan uzak, hiç kimsenin kimliğiyle uğraşmayan, hiçbir kimsenin inancıyla uğraşmayan, hiç kimsenin yaşam tarzıyla uğraşmayan, ama herkesin aşının, işinin olduğu bir Türkiye özlemi duyan bir siyaset anlayışı. Beraber yaşıyoruz, birlikte yaşıyoruz. Aynı coğrafyada, aynı bayrağın altında, aynı vatanda yaşıyoruz. O zaman huzur içinde yaşamak zorundayız. Kavgasız yaşamak zorundayız. Bölünmeden, ayrışmadan, kavga etmeden yaşamak zorundayız. Belediye başkanlarına şunu söyledim; kesinlikle, oy versin veya vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceksiniz. Bir yerde bir fakir varsa ona yardım edeceksiniz. Ama sağ elin gördüğünü sol el görmeyecek. Fakirin fakirliğini, yoksulun yoksulluğunu teşhir etmeyeceksiniz dedim. Başka; para harcayacaksın, maaş vereceksin, yatırım yapacaksın, ama harcadığın her para vatandaşın parası. Dolayısıyla harcanacak her kuruşun hesabını millete vereceksin. Böylece millet de 'benim ödediğim vergiler, benim verdiğim paralar nerelere gitti, kaça yapıldı' bunları vatandaş bilmiş olacak" diye konuştu.Yaptığı konuşmanın ardından vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, Körfez Bölgesi'ne geçti. - BALIKESİR