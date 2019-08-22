Haberler» Politika» Haber

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bandırma'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Balıkesir'deki CHP'li belediyelere yapacağı ziyaret öncesi uçakla geldiği Bandırma ilçesine geldi.

22.08.2019 19:08 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bandırma'da
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın Balıkesir'deki CHP'li belediyelere yapacağı ziyaret öncesi uçakla geldiği Bandırma ilçesine geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Ağustos Cuma günü Balıkesir'deki CHP'li belediyelere yapacağı ziyaretler dolayısıyla havayoluyla Bandırma ilçesine geldi. 6. Ana Jet Üssü'ne inen Kılıçdaroğlu daha sonra geceyi geçireceği otele yerleşti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 23 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde ilk önce Erdek ilçesine geçerek burada CHP'li Erdek Belediyesi'ni ziyaret edecek. Ardından Bandırma'ya geri dönecek olan Kılıçdaroğlu Bandırma Belediyesi'ni ziyaret ettikten sonra Belediye Binası önünde yapacağı miting ile halka seslenecek. Kılıçdaroğlu daha sonra Gönen, Manyas, Balya, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde bir dizi ziyaret ve mitinglerde bulunacak. - BALIKESİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir, Bandırma, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
19:42   AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın: "Bu ülkenin her vatandaşının tek devleti vardır"
19:32   "Şehit yakınlarını mobbing uygulayarak işten çıkarmışlar"
19:16   Bağdat yönetimi, Haşdi Şabi cephaneliklerinde yaşanan patlamalar için harekete geçti
19:11   Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Yaptığımız görüşmelerle yaklaşık 170...
19:08   CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bandırma'da
18:48   Bakan Soylu, Vıetnam Komunist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri'ni kabul etti
18:40   KKTC Başbakanı Tatar Ankara'da