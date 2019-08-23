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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burhaniye'de

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burhaniye'deBALIKESİR - Balıkesir'de temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burhaniye ilçesine geldi.

23.08.2019 23:44
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burhaniye'de
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burhaniye'de
BALIKESİR - Balıkesir'de temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burhaniye ilçesine geldi.
Kılıçdaroğlu, Burhaniye ilçesinde CHP'li Burhaniye Belediyesi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve çok sayıda partili karşıladı. Makam odasında gerçekleşen ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Gömeç ilçesindeki ziyaretleri için ilçeden ayrıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burhaniye'de

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir, Burhaniye, Politika

Kaynak: İHA

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