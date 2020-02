CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstediklerini yapsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir belediye başkanımız baskılara boyun eğmeyecektir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili de baskılara boyun eğmeyecektir." dedi.

Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Regaip Kandili'ni kutlayan Kılıçdaroğlu, vefatının 9'uncu yılında eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin Kılıçdaroğlu, olay ilk gündeme geldiğinde Salman'ı arayarak olayın içeriğini sorduğunu, Salman'ın olayın belediyeyle herhangi bir bağlantısı olmayan kişi ve belediyede işçi pozisyonda çalışan birisinin arasındaki bir durum olduğunu anlattığını söyledi.

Bir memurun haksız yere belediyeden kaynak transferi yapıldığını, para aktarıldığını tespit ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sonrasında Salman'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, Salman'ın durumla ilgili cumhuriyet savcısına ve emniyete suç duyurusunda bulunduğunu, olayın aydınlığa çıkartılmasını istediğini anlattı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Suç duyurusunda bulunan ve olayın araştırılmasını isteyen Vefa Bey." dedi.

"Belediye Başkanının kutlanması lazım"

İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin yaptığı açıklamayla ilgili değerlendirmeleri sorulan Kılıçdaroğlu, bu olayın uzun süredir devam eden bir olay olduğunu ancak bir memurun tesadüfen bunu bulduğunu belirtti.

Belediyede hesapların daha önceden denetlendiğini, hiçbir denetim elemanının bunu görmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Oradaki birisi görüyor ve suç duyurusunda bulunuyor Belediye Başkanımız. Belediye Başkanının kutlanması lazım. 'Delilleri gizleyecek', dellileri niye gizlesin ki? Zaten çıkaran kişi kendisi." dedi.

Salman'ın kendisinin, eşinin, yakınlarının mal varlığının incelenmesini istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Kendisi de mal varlığını açıklayacak zaten. Bankalardan bilgi alma hakları var mı? Var. Başka yerlerden bilgi alma hakları var mı? Var. Bizim belediye başkanımızın çocukluğundan başlayıp hatta gençliğinden başlayıp şimdiye kadar bütün mal varlığını isterlerse öğrenebilirler mi? Öğrenebilirler. Her şey meydanda mı? Meydanda. Annesinin, babasının mal varlığı... Onları da araştırın diyor. Bana söyleyebilir misiniz? Hangi AK Partili belediye başkanı bu kadar açık yüreklilikle çıkıp 'Benim, ailemin, annemin, babamın mal varlığını açıklayın' diyebilir. Bunu ancak CHP'li Yalova Belediye Başkanı söyleyebilir."

Kılıçdaroğlu, Salman'ın her şeyin hesabını vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Daha önce de CHP'li olan Beşiktaş ve Ataşehir belediye başkanlarının açığa alındığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının yargıda kazandığını aktardı.

Kılıçdaroğlu, "Amaç, acaba CHP'li belediyelerde yolsuzluk var mıdır, yok mudur? Yolsuzluk olur bize bildirirseniz biz de bakarız ona süratli bir şekilde. Biz zaten onu CHP'de tutmayız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Şunu da söyleyeyim istediklerini yapsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar hiçbir belediye başkanımız baskılara boyun eğmeyecektir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili de baskılara boyun eğmeyecektir." ifadesini kullandı.

"Diğer başkanlarla ilgili de böyle sıkıntılar duyuyor musunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce de olduğunu, CHP'li belediye başkanlarına polis baskınlarının olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, bütün baskınların sonucunda belediye başkanlarının tamamının beraat ettiğini dile getirdi.

"Dürüstlükten rahatsız oluyorlar"

Kılıçdaroğlu, "O kadar kirli işler var ki AK Partili belediye başkanlarında. Hangi belediye başkanı alındı? Yani şu Ankara'da olanları Allah aşkına kim biliyordu? Kendilerinin milletvekilleri parsel parsel Ankara'yı nasıl sattıklarını kendileri söylediler. Bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmadı.

İstanbul...Talan edilen bir İstanbul. Ne oldu İstanbul'a? Hangi belediye başkanı yargılandı? CHP olunca acaba nasıl bir fırsat bulabiliriz? Asla fırsat bulamazsınız. Yargı yoluyla darbe aynı zamanda milletin iradesine, Yalova halkının iradesine darbedir. Yalovalılar bunu unutmazlar. AK Partili namuslu Yalovalılar da bunu unutmazlar."

"Benzer olaylar bekliyor musunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, AK Partili yöneticilerden çok şey beklediklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Çünkü iktidarda kalmak için ve CHP Genel Başkanının söylemlerini kesmek için ellerinden gelen her şeyi yapabilirler." dedi.

"Haksızlığa uğramış bir kişinin hakkını aramak benim görevimdir"

"Sizinle ilgili de birtakım hesaplar mı var?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Var. 'CHP Genel Başkanını nasıl sustururuz hesapları var.' Susmam ben. Bakın bu akşam bir kandil gecesidir. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak benim görevimdir. Namuslu insanların hakkını, hukukunu korumak benim görevimdir. Haksızlığa uğramış bir kişinin hakkını aramak benim görevimdir. Ben bunu yapmadığım takdirde siyaset yapamam." yanıtını verdi.

Kendisiyle ilgili de bir çok şey söylendiğini, siyasete girdiği gün bütün mal varlığını açıkladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, boğazından aşağı haram lokma girmediğini, verilmeyecek hesabının olmadığını söyledi.

"Açıklayın bunları"

FETÖ olayının da gündeme getirildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bütün ayrıntılarıyla anlattım. Siyasi ayağı da anlattım. Siyasi ayağın kim olduğunu da söyledim." dedi.

FETÖ unsurlarını devletin içine yerleştirme yetkisinin yürütme organlarında bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Yürütme organı Resmi Gazete'de FETÖ unsurlarını devletin içine vali, kaymakam, asker, emniyet müdürü, hakim, savcı olarak yerleştirirken kimin imzası var? Erdoğan'ın imzası var. Siyasi ayak kimdir? Ben bunu söyledim. HTS kayıtlarının açıklanmasını istedi. Dediler ki Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile yaptığı görüşmeler vesaire falan...Hayatımda hiç konuşmadım. Bilmiyorum da yan yana da gelmedim. O akşam 15 Temmuz gecesi HTS kayıtları açıklansın dedim.

Çünkü o gece benim nerede olduğum belli. Kiminle telefonda konuştuğum da belli zaten. Peki bakanlar nerede? Belediye başkanları nerede? Milletvekilleri nerede? Dönemin önemli genel müdürleri nerede? Kimlerle konuştular? Bunları benim öğrenmeye hakkım var. 'Açıklanacak bunlar' Açıklayın. Ben istiyorum zaten açıklayın bunları."

Kılıçdaroğlu, 215 bin 92 kişilik Bylock listesi bulunduğunu belirterek, bunun da açıklanmasını istedi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ankara adliyesinde FETÖ soruşturmasını yapan savcıların hemen görevden alındığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Bana bunun hesabını verebilirler mi? Allah'ın huzurunda bana bunun hesabını verebilirler mi? 15 Temmuz şehitleri var. Onların önünde bunun hesabını verebilirler mi?" diye konuştu.

Bir soru üzerine, teröre her zaman kimden gelirse gelsin karşı çıktığını ve insanlık suçu olduğunu söylediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sadece PKK için demiyorum, İdlib'deki terör unsurları için de söylüyorum. Evet bir Kürt sorunumuz var, doğrudur ama bu sorunun meşru zeminlerde çözülmesi gerektiğini her zaman söyledim, yine söylüyorum." diye konuştu.

FETÖ'nün darbe girişimi gecesinde Başbakan Binali Yıldırım'ı aradığını ve ulaşamadığını, TBMM Başkanı ve kendi özel kalemiyle görüştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ile görüştüğünü ve derhal TBMM'ye gitmelerini söylediğini belirtti.

HTS kayıtlarının açıklanmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Bizim veremeyecek hesabımız yok." ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, "HTS kayıtları açıklanırsa herkesin nerede olduğu belli, kiminle konuştuğu belli. Vatandaş oturacak, kararını verecek, vatandaş söyleyecek yani." dedi.

Kayıtların açıklanmayacağına inandığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Milletvekillerinin hazırladığı rapor açıklanmadı, HTS kayıtlarını nasıl açıklayacaklar." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA