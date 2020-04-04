Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen CHP'nin olağan kurultayına ilişkin, "Bilim Kurulunun belirleyeceği tarihi bekliyoruz.

04.04.2020 17:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:58
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen CHP'nin olağan kurultayına ilişkin, "Bilim Kurulunun belirleyeceği tarihi bekliyoruz. Bilim Kurulu, 'Tamam artık iş yerleri açılabilir, insanlar sokağa çıkabilir, toplantılar yapılabilir' derse, biz de o çerçevede kendi kurultayımızı yapmış oluruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, "Medyascope" canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koranavirüs salgının ne kadar süreceği ve Türkiye'yi nasıl etkileyeceğine ilişkin soru üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, sorunun aklın ve bilimin ışığında aşılacağını belirtti.

Sadece Türkiye açısından değil dünya için de yeni bir sürecin başladığını ifade eden Kılıçdaroğlu, siyasetin artık liyakate, bilgiye ve bilim insanına değer vermeyi kavraması gerektiğini dile getirdi.

Bilgi, bilim ve akıldan yola çıkılarak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz, kalktık Hıfzıssıhha Enstitüsünü kapattık. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan, aşı üreten, dünyaya aşı ihraç eden bir bilim kurulunu kapattık. Şimdi yeni aşı öğretmeye çalışıyoruz. Niye kapattık? Ben bunu söyleyince şimdi gene bağırıp çağıracaklar, Kılıçdaroğlu yine eleştirdi. Ne söyleyeyim Allah aşkına. İyi ki kapattınız mı diyeyim? Yanlış yaptınız, yanlıştan dönün diyorum." şeklinde konuştu.

"Evde kal" çağrısının ve önlemler çerçevesinde iş yerlerin kapatılmasının doğru olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Peki bu insanlar nasıl geçinecek?" diye sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu, meslek kuruluşu odalarından aldıkları bilgilere göre 144 bin 690 iş yerinin kapatıldığını söyledi.

Bu süreçte birçok insanın işsiz kaldığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Bu insanların kredi kartları, tüketici kredileri ne oldu? Hiçbir şey. Bu kişiler nasıl geçinecek? Hiç belli değil." ifadelerini kullandı.

"Niçin toplamıyorsun"

Salgının yarattığı tahribatın nasıl giderileceği konusunda bir strateji oluşturulması gerektiğini dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nasıl olacaktı? Bir sağlık konusunda, daha sağlıklı, tutarlı ve saydam bir politika izlenecekti. Bilim Kurulu ne diyorsa onu yapacaklardı, Saray değil. 'Sokağa çıkmayı yasaklayın, insanları evde tutun' denildi, yapılmadı. '65 yaş üstündekiler sokağa çıkmasın'. 65 yaş üstündeki kişinin oğlu, 20 yaşında gitti, akşam eve geldi, ne oldu? Sokağa çıksaydı ne olurdu, çıkmasaydı ne olurdu? Bu kadar akıldan, mantıktan yoksun kararlar da alındı. Ekonomi konusunda ne karar alındı? Orada ciddi eksiklikler var. 13 Mart'tan itibaren Ekonomik Sosyal Konseyi toplayın dedik. Yani sorunu yaşayanlarla sorunu çözecekleri bir araya getirin. Oturun bu adamları bir dinleyin, ne diyorlar. 'Toplamayacağım' diyor. Niçin toplamıyorsun? Çünkü, topladığı kişiler kendisine asla itiraz etmeyecek ve yeni şey getirmeyecek insanlar. Dolayısıyla da kendisinin her söylediğine 'Evet efendim, doğru dediniz' diyecek adamlardan yola çıkıyor. Bu yanlıştır."

"Buğday ithal edeceğimiz ülke bile olmayacak"

Gıda konusunda büyük sorunlar yaşanacağını savunan Kılıçdaroğlu, "Buğday ithal edeceğimiz ülke bile olmayacak. Rusya kapattı. Bana söyler misiniz hangi önlem alındı? Çiftçiye ne verildi?" dedi.

Türkiye'nin bu süreci ne kadar az hasarla geçirirse o kadar başarılı olacağına inandığını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, alınan kararların yetersiz olduğunu öne sürdü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'nin sorun derinleşmeden, ağır maliyetler getirmeden adım atılması konusunda elinden geleni yapacağını kaydetti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen CHP'nin olağan kurultayının ne zaman yapılacağına ilişkin soruya ise Kılıçdaroğlu, "Biz de doğal olarak Bilim Kurulunun belirleyeceği tarihi bekliyoruz. Bilim Kurulu, 'Tamam artık iş yerleri açılabilir, insanlar sokağa çıkabilir, toplantılar yapılabilir' derse, biz de o çerçevede kendi kurultayımızı yapmış oluruz." yanıtını verdi.

"2020 için 6 milyarlık alacaklarından vazgeçseler ne olur"

Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin 2020'de hazineye maliyetinin 3 milyar 400 milyon lira olduğunu, otoyol bağlantıları dahil edildiğinde bu rakamın 6 milyarın üzerine çıktığını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hazine'nin 2020'de bu kişilere ödemesi gereken garanti parası 6 milyarın üzerinde. Bağış kampanyası açıldı. Çoğu kamu kurumu yapıyor. Bunlar, 2020 için 6 milyarlık alacaklarından vazgeçseler ne olur? Ben kendilerine teşekkür ederim. Siz daha uzun yıllar bu paraları alacaksınız. Türkiye zor süreçten geçiyor. Siz kalkıyor Tekalif-i Milliye Emirlerinden söz ediyorsunuz. Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında, daha Cumhuriyet kurulmadan önce Mustafa Kemal'in Sakarya Savaşı'nda başarılı olmak için ayakkabı, yiyecek, nohut, gömlek, atlet, kilot bunlar için yayımladığı Tekalif-i Milliye Emirleri var. Siz kalkmış şimdi aynı şartlardan söz ediyorsunuz. Bağışlasınlar 6 milyarı 2020 yılı içinde."

Kılıçdaroğlu, Tekalif-i Milliye Emirleri dolayısıyla o dönem her bölgede bir de Tekalif-i Milliye Komisyonları kurulduğunu, bu komisyonların kimden hangi yardımın alındığını listelediğini belirterek, şunları kaydetti:

"6 milyon 3 bin 633 lira 12 Nisan 1923 tarihi itibarıyla ödendi. Alınan paralar daha sonra bu bağışı yapan kişilere tek tek ödendi. Cumhuriyet budur. Halka borcu olmayan bir devlet anlayışı, bu çok önemli. Yeri geldiğinde vatandaşına, Milli Kurtuluş Savaşı'nda 'Gel yardım et' diyen ama bağımsızlığı oluşturduktan sonra da 'Bana yaptığın yardımı sana veriyorum' diyen bir devlet. Devlet budur, sosyal devlet de milli devlet de budur. Bu bakış açısıyla bakıyorlarsa başımın üzerinde yerleri var."

(Bitti)

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs, Politika
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında gündemi değerlendirdi: (2) - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı Haberler
Görülmemiş önlem! Jandarma bir şehri böyle kapattı
İBB paylaştı! İşte İstanbul’da eve kapananların oranı Haberler
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
’Maskeler pahalı’ dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı Haberler
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler

Son Dakika Politika Haberleri

18:58: Adana'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne helikopterli denetim - Haberler 18:56: Otomobilin alev alev yandığı kazada can pazarı yaşandı: 4 yaralı - Haberler 18:54: Korona Virüs yaban hayatı etkiledi...Aç kalan ayı yola indi - Haberler 18:53: ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı - Haberler 18:51: Hizan müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım eli - Haberler 18:27: Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı 17:04: Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı - Haberler 16:36: Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi - Haberler 16:34: Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı - Haberler 16:27: Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı - Haberler 16:10: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi - Haberler 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı