CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çevre örgütü temsilcileriyle video konferansla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çevre örgütü temsilcileriyle yaptığı videokonferans görüşmesinde, "Doğayı tahrip edenler aslında çok ciddi bir rant geliri elde ediyorlar.

06.06.2020 19:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:29
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çevre örgütü temsilcileriyle yaptığı videokonferans görüşmesinde, "Doğayı tahrip edenler aslında çok ciddi bir rant geliri elde ediyorlar. Rant geliri elde edenler rantın belli bir miktarını bürokraside size karşı unsurlara kaynak aktararak da çözmeye çalışıyorlar. Bunu da Türkiye'nin başka acı bir gerçeği olarak görmemiz gerekiyor." dedi.
Dünya Çevre Günü kapsamında çevre örgütleri temsilcileri ve aktivistlerle yaptığı görüşmede Kılıçdaroğlu, çevre konusunda çok duyarlı olduklarını belirterek "Güzel bir evrende yaşamak, ağaç görmek istiyoruz. İnsanlar dışındaki diğer canlıların hakları olduğuna da inanıyoruz. Dolayısıyla bu varlıkların korunması lazım." ifadelerini kullandı.
Tarihi kültürel varlıkların da korunması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Hasankeyf dolayısıyla verilen mücadelenin çok değerli olduğunu bildiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu konuda CHP'li milletvekillerinin destek verdiğini aktararak şöyle devam etti:
"Yapılan, verilen mücadele beklediğimiz ölçüde amaca ulaşmasa bile tarihe not düşülmesi açısından yine değerli olduğuna inanıyorum. Hukukçu arkadaşımız, 'mevzuat değiştirilerek mahkemeden aldığımız olumlu kararları bile işlevsiz hale getirebiliyorlar...' Doğru getirebiliyorlar çünkü doğayı tahrip edenler aslında çok ciddi rant geliri elde ediyorlar. Rant geliri elde edenler rantın belli bir miktarını bürokraside size karşı unsurlara kaynak aktararak da çözmeye çalışıyorlar. Bunu da Türkiye'nin başka acı bir gerçeği olarak görmemiz gerekiyor."
"CHP olarak düşündükleri ve olması gereken yasal düzenleme sürecine" ilişkin Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Eğer bir yasa teklifi gelirse ve bu teklif diyelim ki çevre hareketlerini de ilgilendiren bir teklifse, bu teklif alt komisyona havale edilmeli, alt komisyonda o konuyla ilgili bütün sivil toplum örgütlerinin yöneticileri dinlenmeli ve görüşleri alınmalı. Ondan sonra yasalaşma süreci başlatılmalı. Parlamento, STK'lerle iş birliği yaparak yasal düzenlemeleri yapmalı. Bu, bütün demokrasisi gelişmiş ülkelerde böyle yapılıyor ama biz STK'leri dinleyin dediğimiz zaman maalesef ona karşı çıkıyorlar. Zaman içinde göreceksiniz yasalaşma süreci bu dediğim mantığa evrilecektir."
"Rantın eşit paylaşılması lazım"
Kentin ve planlamanın olduğu her yerde rant bulunduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Soru şudur, rant kimin için kullanılacaktır? Rant bir avuç rantiye sınıfının mı, yoksa orada yaşayan bütün kentli vatandaşların hakkı mıdır? Rantiye 'Bu hak benimdir.' diyor. Biz de 'Hayır bu hak senin değil, o beldede yaşayan insanlarındır.' diyoruz. Rantın eşit paylaşılması lazım." diye konuştu.
Kemal Kılıçdaroğlu, Ergene Nehri suyunun denize döküldüğü yerde renginin siyah olduğunu, bu konuda da çok duyarlı olduklarını söyledi.
Her yasa döneminde Ergene Nehri için araştırma önergeleri verildiğine, araştırma komisyonları kurulduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "O komisyonların raporları ortaya çıkar ama iktidar elini kıpırdatmaz. Maalesef böyle bir acı tabloyla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, çevre örgütleri temsilcilerine, "Verdiğiniz mücadele hak, adalet mücadelesi. Doğanın da hakkı var, hukuku var. Beni mutlu eden, çevre konusunda duyarlı olan, sesi ön plana çıkan, bu konuda mücadele eden kadınlar. Her biriniz doğanın hakkı, hukuku için mücadele ediyorsunuz. Her biriniz benim gözümde birer kahramansınız." dedi.
Görüşmeye, Dünya Doğayı Koruma Vakfı, TEMA, Çevre Mühendisleri Odası, Nükleer Karşıtı Platformu Sekreteryası, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Çiftçi-SEN, Hasankeyf Koordinasyonu, Arkeologlar Derneği, Munzur Koruma Kurulu, Kuzey Ormanları Savunması, EGEÇEP, Ekoloji Birliği, Trakya Platformu, Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları temsilcileri katıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çevre örgütü temsilcileriyle video konferansla görüştü

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Güncel, Haber

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