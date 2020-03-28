CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan "Evde tut" çağrısı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, salgına ilgili, "Bu sorunu 'Evde Kal Türkiye' gibi kampanyalarla, vatandaşlarımızın kendi irade ve inisiyatiflerine bırakarak ve ayrıca iş ve gelir güvencesi sağlamadan vatandaşları kendi kaderlerine terk ederek çözmek mümkün değildir" dedi.
28.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:24
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, salgına ilgili, "Bu sorunu 'Evde Kal Türkiye ' gibi kampanyalarla, vatandaşlarımızın kendi irade ve inisiyatiflerine bırakarak ve ayrıca iş ve gelir güvencesi sağlamadan vatandaşları kendi kaderlerine terk ederek çözmek mümkün değildir" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Ekonomi