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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziantep'te

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziantep'teGAZİANTEP - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

08.11.2019 22:45 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:46
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 'te
GAZİANTEP - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarifeli uçakla öğle saatlerinde Gaziantep'e geldi. Gaziantep Havalimanı'nda partililer tarafından davul zurna ile karşılanan Kılıçdaroğlu, partililerle tek tek tokalaştı. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Gaziantep'e gelen Kılıçdaroğlu, akşam özel bir otelde düzenlenecek olan 'Atatürk'ü Anlamak' adlı seminere katılacak.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gaziantep'te

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep, Politika

Kaynak: İHA


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