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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gömeç'te

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gömeç'te CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hiç bir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez"BALIKESİR - Balıkesir'de ziyaretlerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gömeç ilçesine geldi.

23.08.2019 20:38
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gömeç'te
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gömeç'te
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hiç bir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez"
BALIKESİR - Balıkesir'de ziyaretlerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gömeç ilçesine geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li Gömeç Belediyesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ve çok sayıda partili belediye binası önünde karşıladı. Ziyarette belediye binası önünde halka kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Farklı düşüncelere saygı göstererek bir arada yaşamayı öğrenmeliyiz. Ben bunu söylediğimde kızıp saldırıyor, her türlü hakareti ediyorlar. Ama şundan emin olun ki hiç bir engel beni yolumdan döndüremez" dedi. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ise Kılıçdaroğlu'nu ilçelerinde ağırlamanın onurunu yaşadıklarını belirtti. Kılıçdaroğlu daha sonra Burhaniye ilçesindeki ziyaretleri için ilçeden ayrıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Gömeç'te

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gömeç, Politika

Kaynak: İHA

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