CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Her ortamda tartışmaya hazırım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buradan Erdoğan'a sesleniyorum; sen ister Cumhurbaşkanlığını koy, ister koyma, seninle her yerde, her ortamda tartışmaya hazırım" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 'deki Harmandalı Atık Depolama Alanı Elektrik Üretim Tesisi Açılışı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP örgütlerine yönelik kumpas olduğunu iddia ederek, "Türkiye'nin gündemini başka yere çekmek gibi bir niyetleri var. Bunun için özel bir çaba harcıyorlar; bunu gayet iyi biliyorum. Bakınız dündü galiba, Erdoğan geldi İzmir'e. Bir sürü laflar etti bir sürü. Ne dediğini ben gayet iyi biliyorum; ama şu cümle çok önemli; 'Ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?' diyor bana. İzmir'den, ilk kurşunun atıldığı kentten sesleniyorum, düşmanın denize döktüğü kentten sesleniyorum, aydınlığın kentinden sesleniyorum, Erdoğan'a da onun yakınlarına da sesleniyorum; sen ister Cumhurbaşkanlığını koy, ister koyma, seninle her yerde her ortamda tartışmaya hazırım" dedi.CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Bizde yürek var, bizde alın teri var, bizde namuslu insan olmak var, bizde kul hakkında saygı var, bizde dürüst olma var. Bu niteliklere sahip olmayanlar, bize kumpas kurmaya çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Buradan Sayın Erdoğan'a bir daha çağrı yapıyorum; olur ya benim dediğim televizyona gelmezsin, olur ya bağımsız haber yapan, bağımsız görev yapan televizyonlara gelmezsin ben senin istediğin televizyona gelmeye hazırım. Nereye gidelim? A Haber'e gidelim olur gideriz, ATV'ye gidelim olur gideriz. Gelmeyen namerttir gelmeyen. Alacaksın devletin gücünü arkana, oturacaksın benim aleyhime partimin aleyhine bir sürü laflar edeceksin ve bende sesimi çıkarmayacağım. Ben senin bildiğin adamlardan değilim. Ben alnı temiz, yüreği temiz, insanı seven insanlar arasında ayrım yapmayan, hangi siyasi görüştün olursa olsun, hangi kimlikten, hangi inançtan, hangi yaşam tarzından olursa olsun bütün insanların benim başımın üzerinde yeri vardır." - İZMİR