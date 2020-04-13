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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "infaz düzenlemesi"ni değerlendirdi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de görüşülen infaz düzenlemesine ilişkin, "Gaspçı, yolsuzluk yapan, devleti soyan, çocukları fuhşa teşvik eden hapiste kalması gerekirken, bunlar neden bizim aramızda gezsinler, hangi gerekçeyle biz bunları...

13.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:20
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de görüşülen infaz düzenlemesine ilişkin, "Gaspçı, yolsuzluk yapan, devleti soyan, çocukları fuhşa teşvik eden hapiste kalması gerekirken, bunlar neden bizim aramızda gezsinler, hangi gerekçeyle biz bunları hapishanelerden çıkarıyoruz?" değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından infaz düzenlemesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
TBMM'de görüşülen af yasasıyla gaspçılar, hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, devleti soyanlar, çocukları fuhşa teşvik edenlere af getirildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Ben merak ediyorum, her konuda konuşan Erdoğan, neden bu af yasası konusunda tek laf etmedi? Neden hiç konuşmuyor? Çünkü o da yanlış yaptığını, haksızlık yaptığını gayet iyi biliyor. Peki o zaman hangi gerekçeyle bu af yasasını çıkarıyor? Gaspçı, yolsuzluk yapan, devleti soyan, çocukları fuhşa teşvik eden hapiste kalması gerekirken, bunlar neden bizim aramızda gezsinler, hangi gerekçeyle biz bunları hapishanelerden çıkarıyoruz? Ben merak ediyorum sevgili vatandaşım, sen de merak etmiyor musun?"

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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