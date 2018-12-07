CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC'de

Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'nde (KKTC
) meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Kılıç
'ın cenaze törenine katıldı.
KKTC'de şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Kılıç için Lefkoşa İsmail Sefa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar
, Türkiye
'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat
Başçeri, Kılıç'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Kılıçdaroğlu, cenaze töreninin ardından Kılıç'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Kılıç'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Lefkoşa İsmail Sefa Camisi kabristanına defnedildi.
Kıbrıs,Cumhuriyet Halk Partisi,Kemal Kılıçdaroğlu
07 Aralık 2018 Cuma 16:41