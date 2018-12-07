CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KKTC'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.<br><br>Bakanlıktaki görüşmede Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar ve Siyasi İşler Müdürü Gülfem Veziroğlu Sevgili de hazır bulundu.<br><br>Görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi.<br><br>Görüşmelerde, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü eşlik etti.