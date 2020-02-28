Haberler » Politika » CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurmayları ile bir araya geldi - Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurmayları ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki son gelişmeleri görüşmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi.

28.02.2020 00:14 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:14CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurmayları ile bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'deki son gelişmeleri görüşmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinde KRT televizyonunda canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, program çıkışı parti genel merkezine geçti.
Parti yöneticileri ile İdlib'deki gelişmeleri görüşen Kılıçdaroğlu, durum değerlendirmesinde bulundu.
Toplantıda, Hatay milletvekillerinin gelişmeleri takip için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile kente gönderildiği öğrenildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezindeki çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

01:01  Yaşar Kemal ölüm yıl dönümü ne zaman? Yaşar Kemal hayatı ve biyografisi!
01:00  İstanbul'da Cuma namazı kaçta? 28 Şubat İstanbul Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Bursa'da Cuma namazı saat kaçta? 28 Şubat Bursa Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Adana'da Cuma namazı kaçta? 28 Şubat Adana Cuma namazı saati - ezan vakti
01:00  Konya'da Cuma namazı kaçta? 28 Şubat Konya Cuma namazı saati - ezan vakti
28.02.2020 01:28:36