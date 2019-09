CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan AKOM'a ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan AKOM'a ziyaretKılıçdaroğlu: "Depremde ölenlerin partisi olmaz"İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Depremde ölenlerin partisi olmaz" diyerek bütün kurumları işbirliğine çağırdı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve birim amirleri ile birlikte AKOM'u ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbullulara geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, "Can kaybının olmaması bizim en büyük sevincimizdir. Bir şeyin altını özenle çizmek isterim. 1999'da büyük bir deprem yaşadık. 20 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti, 30 bini aşkın yaralımız vardı. Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit karayoluyla İstanbul'a ulaşamadı. Büyük bir acıydı, Türkiye seferber oldu. Dünyadan pek çok yardımlar geldi ve biz yaralarımızı sarmaya çalıştık. Devleti yöneten insanların geleceği görmesi lazım. Devleti yöneten insanların 16 milyon kişinin risk altında yaşadığı İstanbul'u riskten nasıl kurtarırız hesaplarını yapmaları lazım. Aradan geçmiş 20 yıl. 20 yıl geçmiş, şimdi hala başladığımız noktadayız" dedi."Depremde ölenlerin partisi olmaz"İşbirliği içinde sorunun çözümü için çalışılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "İşbirliği içinde bu bataktan İstanbul'u kurtarmak zorundayız. Ben şundan yüzde yüz eminim. Belediye başkanlarımız İstanbul'daki bütün belediye başkanlarımız, sadece CHP'li belediye başkanlarımız değil, diğer partiye mensup belediye başkanlarımız el birliğiyle elbette çalışacaklardır. Riski aşmak için elbette mücadele edecek, seferber olacaklardır. Sağlıklı bir koordinasyon olması lazım, işbirliği olması lazım. Geçmişten ders çıkarmamız lazım. Bakın yeni bir yönetim var, genç bir arkadaşımız var, onun iyi bir ekibi var. İstanbul'a aşkı olan insanlar, İstanbul'un deprem riskini tümüyle ortadan kaldırmak istiyorlar. Her şeyi yapacaklar. İstanbul'a aşık olan, İstanbulluyu seven, 7'sinden 70'ine İstanbullunun huzur içinde yaşamasını isteyen bir ekip var. Bu ekibe herkesin destek olması lazım. Depremde ölenlerin partisi olmaz. Ölenler bizim insanlarımız, bizim çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız, gençlerimiz. Dolayısıyla bu riskin el birliğiyle bir şekilde aşılması lazım" diye konuştu.