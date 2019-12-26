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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "asgari ücret" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020'den itibaren geçerli ve net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin eleştirilerde bulunarak, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.

26.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:10 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020'den itibaren geçerli ve net 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücrete ilişkin eleştirilerde bulunarak, " yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, yeni asgari ücrete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saray'da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor, açlık ve sefalete mahkum ediyor. Ne diyorduk, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor." değerlendirmesini yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Asgari Ücret, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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