Haberler» Güncel» Haber

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Ersoy'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un vefatı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u telefonla arayarak başsağlığı diledi.

19.08.2019 22:45 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Ersoy'a taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un vefatı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u telefonla arayarak başsağlığı diledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un vefatı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u telefonla aradı. Kılıçdaroğlu Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı sebebiyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek Bakan Ersoy'a başsağlığı diledi.
(Musa Erdoğan/İHA)

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:48   TİKA gönüllüleri Özbekistan'da
22:48   Mahalleli, TIR'ların geçişini engellemek için eylem yaptı
22:45   CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Ersoy'a taziye telefonu
22:44   Bahreyn ABD'nin Basra Körfezi koalisyonuna katılacak
22:43   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı
22:43   Bitlis'te PKK/KCK terör örgütü operasyonu: 9 gözaltı
22:42   CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Ersoy'a taziye telefonu