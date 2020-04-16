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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan "basın özgürlüğü" açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın haber alma hürriyetini savunan gazetecilerin susturulamayacağını söyledi.

16.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:36
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, halkın haber alma hürriyetini savunan gazetecilerin susturulamayacağını söyledi.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, bazı televizyon kuruluşlarına RTÜK tarafından verilen cezalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, görüntülü mesajında, Anayasa'nın 28'inci maddesinde "Basın hürdür, sansür edilemez" hükmünün bulunduğunu belirtti.
"Gerçekten bugün Türkiye'de basın hür ve sansür edilmiyor mu?" sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, bunun akıl ve mantıkla düşünülmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, "20 Temmuz sivil darbe girişiminden sonra medya büyük baskı altındadır, özgürlüğü sınırlanmaktadır, sınırlandırılmaya da devam edilmektedir." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Anayasanın 'Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.' hükmüne rağmen tam aksine tedbirleri alıyor. Basının, gazetecilerin, elini kolunu bağlamak, onları tutuklamak, hapse atmak istiyor. Bunlar da yapılıyor. Bunu yaparken de Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu sopa olarak kullanıyor. FOX TV'ye, Halk TV'ye, Tele 1'e ölçüsüz, haksız cezalar veriliyor. Sanıyor ki 'Ben bu cezaları verirsem bunları sustururum.' Bu ülkede yürekli, cesur, haber peşinde koşan gazeteciler var. Halkın aydınlanmasını, bilgilenmesini sağlamak için mücadele eden, özgürlükten, demokrasiden, hukuktan, adaletten yana olan gazeteciler var. Bu zor günlerde bile onlar halkı bilgilendirmek için günün 24 saatinde çalışıyorlar. Halkın haber alma hürriyetini savunan gazetecileri asla susturamayacaksınız. Hangi baskıyı kurarsanız kurun bu ülkeye, demokrasiyi ve özgürlüğü getireceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, TV, Güncel
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