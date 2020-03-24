CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'i arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
24.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:48
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim'i arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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Kaynak: AA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Fatih Terim, Politika