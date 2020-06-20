CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS kapsamındaki merkezi sınav eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın salgın sürecinde yapılmasını eleştirdi.

20.06.2020 18:10 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:18
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın salgın sürecinde yapılmasını eleştirdi.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi'nde yer alan 65 ilçe belediye başkanı ile video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda konuştu.
CHP'li bütün belediye başkanlarından memnun olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımız gerçekten de bir tarih yazdı. Bütün engellemelere rağmen beldelerine hizmet ettiler. En zor günlerde vatandaşın yanında oldular." diye konuştu.
Belediye başkanlarının hizmet ederken hiçbir ayırım yapmadığına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Onun yaşam tarzı, onun kimliği, onun siyasi bakışı... Hiçbir farklılık gözetmeden herkese hizmet vermek gibi bir süreci başlattınız. Bu bizim açımızdan da, Türkiye açısından da çok önemli değerlendirme. Maske üretimine bundan sonra da devam edin. Bazı belediye başkanlarımız dezenfektan ürettiklerini de ifade ettiler. Çoğu yerde belediye başkanlarımız bunu yapıyorlar. Üretemeyen yakın belediye başkanlarımıza bunun bir şekilde verilmesi, sağlanması lazım."
Daha önce belediye başkanlarına "Önümüzde LGS, YKS var. Okulların önünde mutlaka su bulundurun, kurşun kalem ve yeteri kadar maske bulundurun" dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, birisinin kalemi veya maskesi kaybolduğunda belediyenin hemen o ihtiyacı gidermesi gerektiğini anlattı.
Belediyelerin aynı zamanda hem çocuğun hem de ailelerin su ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğine dikkati çeken Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Bu vesileyle şunu da söylemek isterim. Pandemi sürecinde böyle bir sınavın yapılması, sınav tarihinin erkene alınması, gençler arasında, anneler babalar arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Çünkü her anne baba çocuğunun güvenli, sağlıklı bir ortamda sınava girmesini ister ama gelen görüntüler maalesef çok sağlıklı değil. Anneler babalar için de sınava giren çocuklar için de riskli bir ortam. Özellikle sınava girişte ve çıkışta riskli bir ortamın olduğunu görüyoruz. İnşallah bütün çocuklarımız Kovid-19 sürecini sağlıklı bir şekilde atlatırlar. En büyük temennimiz bu. Sizler belediye başkanları olarak sınava giren aileler için, biliyorum çoğu yeri dezenfekte etti. Az önce sizler de söylediniz. Bundan sonra da sınava girecek çocuklarımız için gerekli güvenliği sağlarsanız son derece mutlu olurum."
Toplantıda Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ile Seyit Torun da eşlik etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan LGS kapsamındaki merkezi sınav eleştirisi

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Marmara Bölgesi, LGS, Politika, Haber

Politika Manşet

Haberler

Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan’dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD’deki Hollywood Şöhretler Yolu’na adı yazılacak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Fransa’nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye Haber
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Emniyet bekçilerle ilgili ’Bekar kadınların evini gözetleyebilir’ iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu Haber
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak Haber
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı Haber
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Haberler››Politika››CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS kapsamındaki merkezi sınav eleştirisi - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

18:33: Plajlarda 'Ateş ölçer'li tatil - Haberler 18:28: Bakan Akar ve Komutanlar Namaz Dağı'nda incelemelerde bulundu - Haberler 18:24: 'Korona virüs' kılığına giren ünlü tiyatrocuyu köpek kovaladı - Haberler 18:23: Bakan Soylu, deprem bölgesini havadan inceledi - Haberler 18:12: Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi 18:12: Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi - Haberler 16:24: Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım 16:20: Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var - Haberler 14:41: Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim