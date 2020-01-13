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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Rauf Denktaş paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 8'inci yılında saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

13.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:42CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, Rauf Denktaş paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 8'inci yılında saygı ve rahmetle andığını bildirdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü yolunda onurlu bir mücadele veren, Türk siyasi tarihinin örnek devlet adamları arasında yerini alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kemal Kılıçdaroğlu, Rauf Denktaş, Güncel

Kaynak: AA

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