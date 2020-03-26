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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'Covid-19 mektubu'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine "Kovid-19" konulu birer mektup gönderdi.

26.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:32
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'Covid-19 mektubu'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine Covid-19 konulu birer mektup göndererek, "Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır" uyarısında bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile AK Parti, MHP, HDP, Türkiye İşçi Partisi, BBP, Vatan Partisi, DSP, SOL Parti, EMEP, TKP, BTP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanlarına 'Covid-19' mektubu gönderdi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Koronavirüs, Dünya

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