CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Türk ile Görüşmesi

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:50



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:50

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk ile görüşmesine ilişkin, "Sayın Genel Başkanımız, ülkenin birlik ve bekası için bu konuda hassasiyet gösteren herkesle bir araya gelir." dedi.Kuşoğlu, TBMM'de CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan ile düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 yılı bütçe teklifinin görüşmelerinin sürdüğünü hatırlattı.2017 yılı kesin hesaplarına ilişkin, Sayıştayın bir bulguyla ilgili yazısına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının "İdareyi mesnetsiz iddialarla töhmet atında bırakıyorsun" yanıtını verdiğini belirten Kuşoğlu, "TBMM adına denetim görevini yerine getiren Sayıştayın denetçilerinin bu şekilde suçlanması, Cumhuriyet tarihinde görülmüş olay değil. Böyle bir saçmalık olmaz. Bunlar devlet yapısındaki çok kötü bir gidişatın ortaya çıkardığı sorunlar." dedi.Ticaret Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde, bürokratların konuşmasını tamamlayan Bakan Ruhsar Pekcan'ı alkışladığını savunan Kuşoğlu, "Böyle etik dışı, terbiyesiz davranışları hayretle karşılıyorum. Oradan o bürokratların atılması lazımdı. Bunlar, devletin, bürokrasinin çürüdüğünü gösteriyor." iddiasında bulundu.Kuşoğlu, bir gazetecinin, SGK açıklarıyla ilgili sorusu üzerine, 2019'da kurum için bütçeden 185 milyar lira ödenek ayrıldığını söyledi. Bunun da ek ödeneklerle 200 milyarı lirayı bulacağını ifade eden Kuşoğlu, "Bunlar çok anormal rakamlar. Bunları görmezden gelemeyiz. Bunlar geleceğimizi tehdit ediyor. Gelecekte bu gidişle emekli maaşı ödeyemeyecek durumda olacağız. Bu realitenin, gerçeğin, işimize gelmese de hükümet tarafından görülmesi lazım." diye konuştu.-Ahmet Türk ile yapılan görüşmeCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk ile görüşme yaptığına ilişkin haberler bulunduğunun anımsatılması üzerine de Kuşoğlu, "Sayın Genel Başkanımız, ülkenin birlik ve bekası için bu konuda hassasiyet gösteren herkesle bir araya gelir." dedi.Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş ile kendisinin adının geçtiğinin ifade edilmesi üzerine ise "Mansur Yavaş'ın yine adayımız olmasından memnuniyet duyarız ancak buna yetkili organlar ve Genel Başkanımız karar verecek. Ben ise partide Genel Başkan Yardımcısıyım. Benim adaylığım söz konusu değil. Milletvekillerinin de bu dönemde aday olmaları söz konusu değil. Parti tarafından görevlendirilmesi söz konusu olabilir." diye konuştu.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine de Kuşoğlu, "Milli ve manevi değerlerimizle İslamiyet'i karşı karşı getirmeye çalışan bir anlayış var. Milli ve manevi değerlerimize hakaret eden, 'keşke Yunan galip gelseydi' diyen bir insana ziyarette bulunmak, tüm toplumu üzmüştür. Bu hareket, bütün imanlı insanları üzmüştür. Bu, milli manevi değerlerimize, kültürümüze hakarettir. Diyanet İşleri Başkanının istifa etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan da Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi'nde iller arasında ayrım yapıldığını ileri sürdü.Bütçeye bakıldığında, yerli otomobilin "hayal olarak kalmaya devam edeceğinin" görüldüğünü ifade eden Emecan, Kalkınma Ajanslarının amacından saptığını dile getirdi.