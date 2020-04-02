CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Feriha Öz'ün ailesine taziyelerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz'ün ailesine başsağlığı diledi.Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Öz'ün ailesini telefonla aradı.Kemal Kılıçdaroğlu, birçok hekimin yetişmesinde emeği olan Prof. Dr. Feriha Öz'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA