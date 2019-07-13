13.07.2019 14:03
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması: Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye S-400 teslimatı ile ilgili olarak "Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir" yorumunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Adalet Parkı'nın açılışına katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KENDİ HAKKI VE HUKUKUDUR"

Kılıçdaroğlu, 2 gündür teslimat süreci devam eden ve Türkiye ile ABD arasında büyük gerilimlere sebep olan S-400'ler hakkında ''Zamanında Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan S-400 açıklaması: Bu, Türkiye'nin kendi hakkı ve hukukudur
Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel

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