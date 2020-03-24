Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü - Haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü.

24.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:10
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştü. CHP Genel merkezinden yapılan açıklamada, "Covid-19 salgının da gündeme geldiği telefon görüşmesinde CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 65 yaş ve üstü vatandaşların ev adreslerinin, CHP'li belediyeler ile paylaşıldığını söyledi. Sağlık Bakanı Koca ise, gösterilen hassasiyet için teşekkürlerini iletti.
Ayrıca Kılıçdaroğlu, Covid-19 tedavisi gören Galatasaray Spor Kulübü Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, fahrettin koca, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti Haberler
Acı haberler art arda geldi! Koronadan 26 Türk hayatını kaybetti
Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı Haberler
Burhan amcanın zabıtadan istekleri duygulandırdı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 743 kişi öldü
Irak ve İran’ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü Haberler
Irak ve İran'ı istila eden çekirgeler sınır ilçemizde görüldü
Trabzonspor’un koronavirüs test sonuçları belli oldu Haberler
Trabzonspor'un koronavirüs test sonuçları belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı Haberler
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişi yakalandı
Cumhurbaşkanlığı’ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Erdoğan’dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun Haberler
Erdoğan'dan halka çağrı: Salgın zincirini kırmaya yardımcı olun

Son Dakika Güncel Haberleri

21:24: İletişim Başkanı Altun: "Virüse karşı cepheyi genişletiyoruz" - Haber 21:24: Avrupa borsaları, İtalya'da vaka sayısının yavaşlaması ve FED'in son adımlarıyla yükselişle kapandı - Haber 21:24: Bursa'daki cinayet ve intihar ile ilgili bir şüpheli tutuklandı - Haber 21:23: Uşak'ta "Evde Kal" çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu - Haber 21:22: İzmir'de AVM'ler geçici süreyle kapatılıyor - Haber 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir - Haberler 19:35: Son Dakika: Yaşlı adamı zorla durdurup başına kolonya döken kişi gözaltına alındı - Haber 19:22: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun - Haber 19:11: Burhan amcanın zabıta ekiplerinden istekleri sosyal medyada büyük ilgi gördü - Haber 19:10: Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü - Haber 19:06: İstanbul Adliyesi'ndeki hakimin koronavirüs test sonucu belli oldu - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler