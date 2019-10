CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Yeni siyaset anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz"

BOLU (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir takım ziyaretler için Bolu 'ya geldi. Kılıçdaroğlu programına, Mengen Belediyesi'ni ziyaret ederek başladı. Ziyaret öncesinde konuşan Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset anlayışı başlatıyoruz. Herkesi kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi seven, herkese saygı duyan bir siyaset anlayışı. Belediye başkanlarımıza 7 madde söyledim bunlara uyacaksınız diye. 2'sini söylüyorum; dedim ki harcadığınız her kuruş milletin parasıdır, dolayısıyla her kuruşun hesabını vermek kul hakkına saygının da bir gereğidir. Buna uyacaksınız. 2, belediye başkanı olduktan sonra efendim şu mahalle bana oy vermedi, şu sokakta esnaf bana oy vermedi ayrımı yapmayacaksınız. Oy versin, vermesin artık siz herkesin belediye başkanısınız ve herkesi kucaklayacaksınız" dedi."Yeni siyaset anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz"Kılıçdaroğlu, "Bu yeni siyaset anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz, bunu beraber, birlikte büyüteceğiz. Yine belediye başkanlarımıza söyledim bulunduğunuz belde de bir çocuk yatağa aç giriyorsa, o gece uyumayacaksınız. O çocuğun açlığını mutlaka gidereceksiniz. Her evde huzur olsun istiyoruz, her evde bereket olsun istiyoruz, her evde güzellik olsun istiyoruz. Bu arzuyu gerçekleştirmek benim elimde değil sizlerin ellerinde, beraber, birlikte demokrasi içerisinde yapacağız. Demokrasiyi güçlendireceğiz. Herkesin huzurun içerisinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa etmek" diye konuştu.Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, "Burada Suriyeli var mı, yok mu bilmiyorum. Suriye'de savaşı bitirin kardeşim, Suriyelileri de kendi ülkelerine gönderin. Dolayısıyla savaşın olduğu bir yerde çocuklar, kadınlar hayatlarını kaybederler. Büyük insanlık dramı yaşanır, Suriye'de savaş var, birbirlerini öldürenler Müslümanlar, silahı veren Amerikalılar ve Ruslar, bu oyuna İslam Dünyası'nın gelmemesi lazım. Ama maalesef bu oyuna geliniyor, maalesef milyonlarca kişi yerinden, yurdundan edildi. ve maalesef binlerce çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden insanlar hayatlarını kaybetti. Biz bu bölgeye huzur getireceğiz. Uluslararası Suriye Konferansını düzenlememizin nedeni buydu, memlekete huzur gelsin diye. Komşuda yangın varsa size de sıçrar, yangının üzerine benzin bidonuyla değil su ile gitmeliyiz, yangını söndürmek için. Bu mücadeleyi yapacağız. En büyük desteğimiz de sizlersiniz sizler destek verdiğiniz sürece biz inandığımız yolda kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Kılıçdaroğlu buradaki tamamladığı programının ardından Bolu Belediyesince yapılacak Orman Bölge Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası temel atma törenine katılmak üzere yola çıktı. - BOLU