CHP Genel Merkez heyeti, Kırşehir'de

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, " Türkiye 'nin her sorununun CHP Genel Başkanı'nın uyuyamayacağı bir sorun olduğunu bilin. Sizin çözülemeyen her sorununuz bizim başımızın ağrısıdır." dedi.CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen milletvekilleri, Kırşehir 'de sivil toplum kuruluşları başkanlarından kentin sorunlarını dinledi.Ağalar Konağı'nda sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, kentin sorunlarını hem Türkiye hem de parlamento gündemine getirmeyi amaçladıklarını belirtti.Kırşehir merkez, Boztepe ve Akpınar belediyelerini CHP'nin kazandığını anlatan Kaya, buraların belediyelerle ilgili sorunlarını yerel bazda çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını vurguladı.Kaya, "Akpınar, Boztepe ve Kırşehir merkezde belediye sınırları içinde artık biz iktidarız. Duyduğunuz sıkıntıları, şikayetleri mutlaka iletin. 'Genel iktidarda değiliz, dolayısıyla bu sorunları daha sonra çözeriz' demeyeceğiz. Belediyelerdeki her sorunu bizim çözmemiz gerek." dedi.Sivil toplum kuruluşu başkanlarının kentte gördükleri sorunları ve talepleri rapor haline getireceklerini aktaran Kaya, şöyle devam etti:"Kırşehir'deki sivil toplum kuruluşları, kentte gördükleri sorunları ve talepleri bize aktaracak. Onların tamamından aldığımız sorunlar, arkadaşlarımızın raporları doğrultusunda Genel Başkanımız tarafından Türkiye'nin ve parlamentonun gündemine taşınacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye'nin her sorununun CHP Genel Başkanı'nın uyuyamayacağı bir sorun olduğunu bilin. Sizin çözülemeyen her sorununuz bizim başımızın ağrısıdır. Mutlaka çözeceğiz çünkü siz, Orta Anadolu'nun gülüsünüz. Bu gül solarsa Orta Anadolu solar. Bu gülü soldurmamak için elimizden geleni yapacağız."Raporu düzenleyecek milletvekillerinin özellikle başka illerden gönderildiğine işaret eden Kaya, "Başka bir göz baksın istiyoruz. Dışarıdan bakan göz, içeriden bakan gözün görmediklerini görebilir." diye konuştu.Konuşmanın ardından CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, sivil toplum kuruluşu başkanlarının sorun ve taleplerini dinledi.Toplantıya, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu, Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül, Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık, esnaf odalarının başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.