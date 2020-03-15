CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildi
CHP Genel Merkezi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, dezenfekte çalışması yapıldı.
15.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:54
CHP Genel Merkezi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, dezenfekte çalışması yapıldı.
Türkiye 'de de görülen koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, genel merkez binasında ilaçlama yaptı. Koruyucu kıyafet giyen görevlilerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasında, özellikle yoğun kullanılan noktalar titizlikle temizlendi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Güncel
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