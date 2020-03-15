Menü
Haberler ›› Güncel ››CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildi - Güncel

CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildi

CHP Genel Merkezi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, dezenfekte çalışması yapıldı.

15.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:58
CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildi

CHP Genel Merkezi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, dezenfekte çalışması yapıldı.

Türkiye 'de de görülen koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında CHP Genel Merkezi, dezenfekte edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, genel merkez binasında ilaçlama yaptı. Koruyucu kıyafet giyen görevlilerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasında, özellikle yoğun kullanılan noktalar titizlikle temizlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Kaan ULU/ANKARA, -


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi Güncel
Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, Güncel
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Güncel
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği