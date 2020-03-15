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CHP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

CHP Genel Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

15.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 19:30
CHP Genel Merkezi koronavirüse karşı dezenfekte edildi
CHP Genel Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Alınan bilgiye göre, Genel Merkezin talebi üzerine, Ankara Büyükşehir Belediyesinden gelen özel kıyafetli ve maskeli ekipler, partide temizlik çalışması yaptı.
Ekipler, çalışma odaları, toplantı salonları, koridorlar ve genel kullanım alanlarını dezenfekte etti.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Politika

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