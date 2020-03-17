CHP Genel Merkezinde koronavirüs tedbirleri
CHP'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında genel merkez binasına ziyaretçi kabul edilmediği bildirildi.
17.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:28
CHP'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında genel merkez binasına ziyaretçi kabul edilmediği bildirildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tüm parti örgütlerine koronavirüs genelgesi gönderen CHP'de, Söğütözü 'ndeki genel merkez binasında da bir dizi önlemler alındı.
Bugünden itibaren parti genel merkezine ziyaretçi alınmayacağı belirtilirken, üyelere de bilgilendirme amacıyla kısa mesaj gönderildi. Mesajda, "Değerli üyemiz, ülkemizi de içine alan koronavirüs tehdidi geçene kadar 'hepimizin sağlığı için' CHP Genel Merkez Binamıza ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Acil durumlarda Genel Merkezimize telefon ile ulaşabilirsiniz." denildi.
Bu arada parti binasında çeşitli yerlere çalışanlar için "14 Kural"ın hatırlatıldığı bilgilendirme levhaları asıldı.
Çay ocaklarında tek kullanımlık karton bardakların zorunlu hale getirildiği CHP'de, farklı noktalara dezenfektanlar yerleştirildi.
CHP Genel Merkezi hafta sonu koronavirüse karşı dezenfekte edilmişti.
Öte yandan partide görevli personel için zaruri olanlar dışında "evden çalışma" sisteminin değerlendirildiği öğrenildi.
CHP'de bazı milletvekillerinin koronavirüs nedeniyle ekiplerini evden çalışmaya yönlendirdiği belirtildi.
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Twitter hesabından "EvindeKalTürkiye" başlığıyla, "Virüsün nereden geleceğini bilemezsiniz. Alacağımız her önlem ve evde geçireceğiniz her dakika belki de yüzlerce insanın hayatını etkileyecek. Salgının tehlikesini önemsiyoruz. Aldığım karar ile ekibim çok acil bir durum olmadıkça evden çalışacak." mesajını paylaştı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tüm parti örgütlerine koronavirüs genelgesi gönderen CHP'de, Söğütözü 'ndeki genel merkez binasında da bir dizi önlemler alındı.
Bugünden itibaren parti genel merkezine ziyaretçi alınmayacağı belirtilirken, üyelere de bilgilendirme amacıyla kısa mesaj gönderildi. Mesajda, "Değerli üyemiz, ülkemizi de içine alan koronavirüs tehdidi geçene kadar 'hepimizin sağlığı için' CHP Genel Merkez Binamıza ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Acil durumlarda Genel Merkezimize telefon ile ulaşabilirsiniz." denildi.
Bu arada parti binasında çeşitli yerlere çalışanlar için "14 Kural"ın hatırlatıldığı bilgilendirme levhaları asıldı.
Çay ocaklarında tek kullanımlık karton bardakların zorunlu hale getirildiği CHP'de, farklı noktalara dezenfektanlar yerleştirildi.
CHP Genel Merkezi hafta sonu koronavirüse karşı dezenfekte edilmişti.
Öte yandan partide görevli personel için zaruri olanlar dışında "evden çalışma" sisteminin değerlendirildiği öğrenildi.
CHP'de bazı milletvekillerinin koronavirüs nedeniyle ekiplerini evden çalışmaya yönlendirdiği belirtildi.
CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Twitter hesabından "EvindeKalTürkiye" başlığıyla, "Virüsün nereden geleceğini bilemezsiniz. Alacağımız her önlem ve evde geçireceğiniz her dakika belki de yüzlerce insanın hayatını etkileyecek. Salgının tehlikesini önemsiyoruz. Aldığım karar ile ekibim çok acil bir durum olmadıkça evden çalışacak." mesajını paylaştı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Söğütözü, Politika
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