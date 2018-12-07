07 Aralık 2018, 14:05
»»

CHP Giresun Tirebolu Belediye Başkan Adayı Burhan Takır Kimdir?

CHP Giresun Tirebolu Belediye Başkan Adayı Burhan Takır Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Giresun Tirebolu Belediye Başkan adayı Burhan Takır oldu. Peki, Giresun Tirebolu Belediye Başkan adayı olan Burhan Takır kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Giresun Tirebolu Belediye Başkan adayı Burhan Takır oldu. Peki, CHP Giresun Tirebolu Belediye Başkan adayı olan Burhan Takır kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Burhan Takır hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN BURHAN TAKIR KİMDİR?

Burhan Takır, 1959 yılında Tirebolu ilçesi Yeniköy mahallesi Gelibolu sokakta doğdu. İlk ve orta eğitimini Tirebolu`da okudu. Burhan Takır, yaklaşık otuz yıl ticaretle uğraştı. 2004 yılı Mart ayında Belediye başkanlığına seçildi. 2009 yılında yapılan seçimlerde ise ikinci defa Belediye Başkanlığına seçilerek hizmete devam etti. Burhan Takır, 30 Mart 2014 seçimlerinde ise tekrar seçilemedi. Evli ve 3 çocuk babası olan Burhan Takır, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den Giresun İli Tirebolu İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

CHP, 147 Belediye Başkan Adayını Belirledi! İşte Tam ListeCHP, 147 Belediye Başkan Adayını Belirledi! İşte Tam Liste

CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk Kimdir?CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk Kimdir?

CHP Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı Erkan Sayan Kimdir?CHP Ağrı Tutak Belediye Başkan Adayı Erkan Sayan Kimdir?

CHP Aksaray Taşpınar Belediye Başkan Adayı Cihan Yüksel Kimdir?CHP Aksaray Taşpınar Belediye Başkan Adayı Cihan Yüksel Kimdir?

CHP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Alper Taşdelen Kimdir?CHP Ankara Çankaya Belediye Başkan Adayı Alper Taşdelen Kimdir?

CHP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Fethi Yaşar Kimdir?CHP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Fethi Yaşar Kimdir?

CHP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Adem Barış Aşkın Kimdir?CHP Ankara Elmadağ Belediye Başkan Adayı Adem Barış Aşkın Kimdir?

CHP Antalya Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen Kimdir?CHP Antalya Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen Kimdir?

CHP Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül Kimdir?CHP Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Mustafa Gül Kimdir?

CHP Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan Adayı Engin Sarıkaya Kimdir?CHP Ardahan Göle Köprülü Belediye Başkan Adayı Engin Sarıkaya Kimdir?

CHP Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Ergül Akçiçek Kimdir?CHP Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Ergül Akçiçek Kimdir?

CHP Bartın Kurucaşile Belediye Başkan Adayı Nergiz Kartal Kimdir?CHP Bartın Kurucaşile Belediye Başkan Adayı Nergiz Kartal Kimdir?

CHP Bilecik İnhisar Belediye Başkan Adayı Ayhan Ödübek Kimdir?CHP Bilecik İnhisar Belediye Başkan Adayı Ayhan Ödübek Kimdir?

CHP Bursa Orhangazi Şaban Belediye Başkan Adayı Çetin Çoklar Kimdir?CHP Bursa Orhangazi Şaban Belediye Başkan Adayı Çetin Çoklar Kimdir?

CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman Kimdir?CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman Kimdir?

CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Kerim Aksu Kimdir?CHP Giresun Belediye Başkan Adayı Kerim Aksu Kimdir?

CHP Çanakkale Çan Belediye Başkan Adayı Bülent Öz Kimdir?CHP Çanakkale Çan Belediye Başkan Adayı Bülent Öz Kimdir?

CHP Çanakkale Ezine Belediye Başkan Adayı Halil Büyükerol Kimdir?CHP Çanakkale Ezine Belediye Başkan Adayı Halil Büyükerol Kimdir?

CHP Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Divarcı Kimdir?CHP Denizli Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ahmet Divarcı Kimdir?

CHP Eskişehir Han Belediye Başkan Adayı Erdal Şanlı Kimdir?CHP Eskişehir Han Belediye Başkan Adayı Erdal Şanlı Kimdir?

CHP Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç Kimdir?CHP Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Ahmet Ataç Kimdir?

CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Vahdettin Uzunyayla Kimdir?CHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Vahdettin Uzunyayla Kimdir?

Giresun,Cumhuriyet Halk Partisi,Tirebolu,Burhan Takır
07 Aralık 2018 Cuma 14:05