CHP Giresun Tirebolu Belediye Başkan Adayı Burhan Takır Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Giresun Tirebolu Belediye Başkan adayı Burhan Takır oldu. Peki, CHP Giresun Tirebolu Belediye Başkan adayı olan Burhan Takır kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Burhan Takır hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN BURHAN TAKIR KİMDİR?

Burhan Takır, 1959 yılında Tirebolu ilçesi Yeniköy mahallesi Gelibolu sokakta doğdu. İlk ve orta eğitimini Tirebolu`da okudu. Burhan Takır, yaklaşık otuz yıl ticaretle uğraştı. 2004 yılı Mart ayında Belediye başkanlığına seçildi. 2009 yılında yapılan seçimlerde ise ikinci defa Belediye Başkanlığına seçilerek hizmete devam etti. Burhan Takır, 30 Mart 2014 seçimlerinde ise tekrar seçilemedi. Evli ve 3 çocuk babası olan Burhan Takır, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den Giresun İli Tirebolu İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.